Украина озвучила колоссальные траты на защиту от Коломойского в судах

Министерство юстиции с 2015 года потратило на юридические услуги против группы "Приват" миллиардера Игоря Коломойского свыше 24 млн долларов.

В частности, ведомство заключало сделки с международными юридическими фирмами Latham & Watkins (London) Llp (21,4 млн долларов) и Hogan Lovells (2,8 млн долларов), сообщают "Наші Гроші".

При этом 13 ноября Министерство юстиции заключило новое соглашение с Latham & Watkins о дополнительных юридических услугах на 593 тыс. долларов.

В этом году фирма будет представлять Украину в Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольм (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" – кипрских компаний Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, связанных с группой "Приват".

Сумма исковых требований составляет около 5 млрд долларов. Первый раунд устных слушаний состоялся в апреле, а второй – в октябре. Окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года.

Стоимость договора покрывает дополнительные затраты на подготовку и представление по результатам двух раундов слушаний самой фирмой и технические расходы.

Министерство юстиции с 2015 года потратило на юридические услуги против группы "Приват" миллиардера Игоря Коломойского

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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