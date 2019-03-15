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Украина одолжила сотни миллионов долларов: кто дал деньги

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Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase напрямую одолжил украинскому правительству около 350 млн долларов, выкупив "довыпуск" 10-летних ценных бумаг.

По словам источников, знакомых с этой сделкой, самостоятельный выкуп еврооблигаций является отходом от стандартной практики, сообщает "Экономическая правда".

В частности, в последние недели украинские чиновники встречались с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке, чтобы неофициально обсудить вопрос о выпуске новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием.

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Однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов. В этой ситуации JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на 350 млн долларов с погашением в 2028 году и продать их в частном порядке банку.

По данным источников, знакомых с соответствующей сделкой, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,5%.

В итоге, если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит примерно 5,7 млн долларов.

Украина одолжила сотни миллионов долларов: кто дал деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м Украина должна получить $2,6 млрд от МВФ, $2 млрд от размещения евробондов, 500 млн евро от Евросоюза, $600 млн от Мирового банка.

Если выполнить указанные планы не удастся, Минфин планирует наращивать госдолг, кроме того, рассматривается возможность потратить валюту из резервов НБУ, что в будущем может негативно повлиять на курс гривни.

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Место
Украина
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