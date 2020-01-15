"Украина ничего не получит": дипломат назвал механизм компенсации за сбитый Boeing

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко рассказал, что компенсация за сбитый в Тегеране (Иран) украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ должна быть адресной.

"Компенсацию получит не государство Украина, а родственники погибших и авиакомпания", – пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

По мнению дипломата, учитывая, что Иран признал свою вину за катастрофу, необходимости в созыве Совбеза ООН нет. "Сейчас намного более важный вопрос – вопрос компенсации", – подчеркнул он.

Компенсация за сбитый Boeing будет адресной

Василенко пояснил, что и размер компенсации, и сроки ее выплаты являются предметом договоренностей сторон. "Сначала договариваются о формуле, по которой будет вычислен объем компенсации, затем согласовываются сроки реальной компенсации".

Дипломат также рассказал о двух международных конвенциях, которые могут быть применены – Варшавской конвенции 1929 года и Монреальской конвенции 1999 года о правилах международных воздушных перевозок. "В них предусмотрены критерии компенсации", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL:

8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В тот же день спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который оказался поврежденным.

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

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