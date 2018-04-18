Украина не выполнила два условия МВФ: чем это грозит

Украина не выполнила два предварительных условия для получения транша от Международного валютного фонда.

"По программе сотрудничества с МВФ в настоящее время есть две предварительные меры, которые не выполнены. Первая – это принятие закона об антикоррупционном суде. И вторая - утверждение механизма автоматической корректировки тарифов на газ к рыночному уровню", - сообщил министр финансов Александр Данилюк в ходе круглого стола Atlantic Council в Вашингтоне, передает УНИАН.

Он уточнил, что закон об антикоррупционом суде может быть принят в апреле-мае 2018 года.

Министр также добавил, что касательно тарифов на газ речь идет не о конкретных ценах, а о создании конкурентного рынка в Украине.

В случае невыполнения условий МВФ, страна может не получить очередной транш.

Напомним, 17 апреля был обнародован отчет, согласно которому были рекордно улучшены показатели роста ВВП Украины.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Данилюк рассказал, что МВФ ждет активные шаги от Украины для предоставления очередного транша в размере 2 млрд долларов.