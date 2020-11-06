Украина не выполнила большинство требований МВФ, – Марченко

Украина выполнила только четыре из десяти структурных маяков Международного валютного фонда. Таким образом, большинство требований Фонда до сих пор не реализовано, однако власти надеются получить следующий транш до конца года.

Об этом рассказал Министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Правительственный портал. По его словам, Минфин ожидает до конца этого года получить транш от МВФ в рамках действующей программы stand-by.

"Есть надежда, что мы получим средства еще в 2020-м, по крайней мере мы делаем все для этого возможное", – рассказал министр.

Марченко отметил, что Украина уже выполнила 4 структурных маяка программы, и выполнение еще двух – на финальной стадии.

"Проведена работа по сокращению неработающих кредитов. К примеру, в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%. Наконец запущен рынок газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа. Также выполненные задания по реформированию таможни и налоговой – созданы единые юридические лица, усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положения, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний. Это, кстати, было одним из проблемных вопросов, и сейчас оно снято. Выполнение еще двух структурных маяков финализируется", – заявил Марченко.

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