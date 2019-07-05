ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

Украина может остаться без водки: что происходит

1.4тЧитать материал на украинском

Государственное предприятие "Укрспирт" с 1 июля прекратило поставки спирта отечественным производителям алкоголя из-за правовой коллизии.

Причиной стало то, что установка необходимых расходомеров оказалась невозможной из-за отсутствия законодательных требований к ним, сообщают "Українські новини" со ссылкой на предприятие.

"Даже если они (расходомеры) будут установлены, их статус еще не урегулирован юридически, требуется согласование условий на использование этих приборов", – рассказали в "Укрспирте".

Новости
Счета "Укрспирта" арестованы: в Украине может остановиться производство водки

Украина может остаться без водки

Украина может остаться без водки

Народна правда

На предприятии отметили, что даже не могут закупить нужное оборудование, поскольку такие сделки могут быть расценены как нецелевое использование бюджетных средств из-за незакрепленного статуса расходомеров.

Отметим, речь идет об изменениях в Налоговый кодекс, принятых Верховной Радой в ноябре 2018 года, которые предусматривают введение с 1 июля системы электронного администрирования реализации спирта.

Согласно документу, с 1 июля запрещается получение и реализация спирта этилового без наличия зарегистрированных расходомеров, которые должны соответствовать требованиям закона. Таким документом является Технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники, где отсутствует какая-либо информация о расходомерах.

Укрспирт

Укрспирт

Укринформ

Как пояснили в "Укрспирте", расходомер – это счетчик этилового спирта, предназначен для непрерывного измерения, запоминания, фиксации и отображения в электронном виде данных по объему получения или отпуска спирта в декалитрах.

"У нас осталось спирта на 2-3 дня для выполнения контрактов на экспорт. Для производства на внутренний рынок уже нет", – рассказали в компании.

Ранее OBOZREVATEL писал, как работает теневой рынок спирта в Украине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Тег
Укрспирт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
ну и отлично!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel