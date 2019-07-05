Украина может остаться без водки: что происходит

Государственное предприятие "Укрспирт" с 1 июля прекратило поставки спирта отечественным производителям алкоголя из-за правовой коллизии.

Причиной стало то, что установка необходимых расходомеров оказалась невозможной из-за отсутствия законодательных требований к ним, сообщают "Українські новини" со ссылкой на предприятие.

"Даже если они (расходомеры) будут установлены, их статус еще не урегулирован юридически, требуется согласование условий на использование этих приборов", – рассказали в "Укрспирте".

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На предприятии отметили, что даже не могут закупить нужное оборудование, поскольку такие сделки могут быть расценены как нецелевое использование бюджетных средств из-за незакрепленного статуса расходомеров.

Отметим, речь идет об изменениях в Налоговый кодекс, принятых Верховной Радой в ноябре 2018 года, которые предусматривают введение с 1 июля системы электронного администрирования реализации спирта.

Согласно документу, с 1 июля запрещается получение и реализация спирта этилового без наличия зарегистрированных расходомеров, которые должны соответствовать требованиям закона. Таким документом является Технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники, где отсутствует какая-либо информация о расходомерах.

Укрспирт Укринформ

Как пояснили в "Укрспирте", расходомер – это счетчик этилового спирта, предназначен для непрерывного измерения, запоминания, фиксации и отображения в электронном виде данных по объему получения или отпуска спирта в декалитрах.

"У нас осталось спирта на 2-3 дня для выполнения контрактов на экспорт. Для производства на внутренний рынок уже нет", – рассказали в компании.

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