Украина и Турция подписали важное соглашение: в чем суть

Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских прав граждан.
К такому соглашению во время встречи 21 сентября в Стамбуле пришли министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев и глава МВД Турецкой республики Сулейман Сойлу, информирует пресс-служба правоохранителей.
Таким образом, водительское удостоверение, выданное в Турции, будет действовать на территории Украины, а права, которые получены в Украине, будут признаны в Турции.
"Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", – отметил Аваков.
Иллюстрация
Укринформ
Международная встреча
Пресс-служба Нацполиции
Как писал OBOZREVATEL, с начала 2020 года в Украине могут подорожать услуги сервисных центров МВД. В частности, стоимость экзамена по вождению на получение водительских прав может вырасти почти в 10 раз.
В апреле-2019 Кабинет министров Украины утвердил несколько новых правил для получения водительских прав и сдачи экзаменов.
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