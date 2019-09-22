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22 сентября • обновлено в 19:40
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Украина и Турция подписали важное соглашение: в чем суть

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Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских прав граждан.

К такому соглашению во время встречи 21 сентября в Стамбуле пришли министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев и глава МВД Турецкой республики Сулейман Сойлу, информирует пресс-служба правоохранителей.

Таким образом, водительское удостоверение, выданное в Турции, будет действовать на территории Украины, а права, которые получены в Украине, будут признаны в Турции.

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"Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", – отметил Аваков.

Иллюстрация

Иллюстрация

Укринформ

Международная встреча

Международная встреча

Пресс-служба Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL, с начала 2020 года в Украине могут подорожать услуги сервисных центров МВД. В частности, стоимость экзамена по вождению на получение водительских прав может вырасти почти в 10 раз.

В апреле-2019 Кабинет министров Украины утвердил несколько новых правил для получения водительских прав и сдачи экзаменов.

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Темы
Украина - Турция Автоновости Украины
Персоны
Сергей Князев Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Национальная полиция Украины водительские права
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