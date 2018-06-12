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"Уколоть Россию": в Госдуме отреагировали на новые санкции США

1.5тЧитать новость на украинском

В Государственной думе считают, что решение США включить в санкционный список пять российских компаний и три физических лица является попыткой уколоть Россию.

"Я сомневаюсь, что реальный вред они какой-то могут нанести, потому что это просто очередной политизированный шаг, попытка именно уколоть Россию и российские компании", – заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в комментарии "РИА Новости".

По его словам, соответствующие меры Соединенных Штатов "бесполезны, поскольку IT-специалисты могут зарегистрироваться под другой юрисдикцией".

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Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что России необходимо ответить на внесение новых российских компаний в санкционные списки.

"На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично", – резюмировал он.

Напомним, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Объект
Государственная Дума России
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Евгеньевич Олег
Евгеньевич Олег
россия все ищет оправданий, но судный день уже на россии настал - бензин разбавляют и он дорожает с каждым днем! газ дорожает! еда дорожает! счета за жкх дорожают! зп не поднимают! пенсии не поднимают! медицина дорожает! трассы, дороги стали платными через каждые 10-15км, новая дорога и новая оплата! причем это те трассы и дороги, которые строились не сейчас, а во времена ссср! Во многих небольших городках, до сих пор, фекальные нечистоты после справления нужд (к слову, которые справляют на ведро, за ширмой в коридоре квартиры), выливают в окна во двор! И дома высокоэтажные не подключены к центральному гахопроводу, а подключены к газовому баку, который периодически заправляют! ЖЕСТЬ! А по российскому замбоящику вещают что все хорошо и стабильно! ну да, водка - реально цена стабильно низкая! чтобы народ держать в контролируемом алкогольном состоянии!
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