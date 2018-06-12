"Уколоть Россию": в Госдуме отреагировали на новые санкции США

В Государственной думе считают, что решение США включить в санкционный список пять российских компаний и три физических лица является попыткой уколоть Россию.

"Я сомневаюсь, что реальный вред они какой-то могут нанести, потому что это просто очередной политизированный шаг, попытка именно уколоть Россию и российские компании", – заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в комментарии "РИА Новости".

По его словам, соответствующие меры Соединенных Штатов "бесполезны, поскольку IT-специалисты могут зарегистрироваться под другой юрисдикцией".

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что России необходимо ответить на внесение новых российских компаний в санкционные списки.

"На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично", – резюмировал он.

Напомним, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.