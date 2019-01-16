МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Угроза от России: Украина озвучила главные риски для экономики

353Читать материал на украинском

Национальный банк Украины назвал три основных риска для экономики страны в 2019 году. Среди них – российская агрессия, торговые войны и ослабление интереса инвесторов.

Как сказано в Программе действий НБУ на 2019 год, ряд внешних и внутренних рисков могут повлиять на действия НБУ в этом году.

Три внешних риска:

  • Внешняя военная агрессия, которая в последнее время набирает новых форм, и напряженная ситуация в Азовском море.

  • Торговые войны и замедления мировой экономики.

  • Ослабление интереса инвесторов к странам, которые развиваются.

"Активизация торговый войн крупнейших экономик мира может привести к росту мировой торговли с соответствующими проблемами для глобальной экономики. Негативным эффектом таких противостояний может быть избыток предложения отдельных сырьевых товаров в отдельных регионах мира с соответствующим давлением на цены в сторону понижения ", - говорится в прогнозе НБУ.

Новости
Крупнейший в Европе: Украина установила экономический рекорд

В этом случае валютные поступления от экспорта могут сократиться, что может сказаться на динамике курса.

НБУ фиксирует два ключевых внутренних риска - ухудшение инфляционных ожиданий на фоне развертывания нового политического цикла и трудовая миграция украинцев.

"Отток рабочей силы повышает диспропорции между спросом и предложением на рынке труда с последующим ростом зарплат и локальным дефицитом квалифицированных работников, сдерживает экономический рост", - подчеркивает НБУ.

Стратегия НБУ

Стратегия НБУ

bank.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу НБУ, в 2019 году темп роста валового внутреннего продукта снизится до 2,5%. Причины – жесткая монетарная и фискальная политика, а также замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "модернизация экономики" на OBOZREVATEL.

Тема
модернизация экономики
Место
Украина
Теги
НБУУкраинабанкЭкономика Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги