Угроза от России: Украина озвучила главные риски для экономики

Национальный банк Украины назвал три основных риска для экономики страны в 2019 году. Среди них – российская агрессия, торговые войны и ослабление интереса инвесторов.
Как сказано в Программе действий НБУ на 2019 год, ряд внешних и внутренних рисков могут повлиять на действия НБУ в этом году.
Три внешних риска:
Внешняя военная агрессия, которая в последнее время набирает новых форм, и напряженная ситуация в Азовском море.
Торговые войны и замедления мировой экономики.
Ослабление интереса инвесторов к странам, которые развиваются.
"Активизация торговый войн крупнейших экономик мира может привести к росту мировой торговли с соответствующими проблемами для глобальной экономики. Негативным эффектом таких противостояний может быть избыток предложения отдельных сырьевых товаров в отдельных регионах мира с соответствующим давлением на цены в сторону понижения ", - говорится в прогнозе НБУ.
В этом случае валютные поступления от экспорта могут сократиться, что может сказаться на динамике курса.
НБУ фиксирует два ключевых внутренних риска - ухудшение инфляционных ожиданий на фоне развертывания нового политического цикла и трудовая миграция украинцев.
"Отток рабочей силы повышает диспропорции между спросом и предложением на рынке труда с последующим ростом зарплат и локальным дефицитом квалифицированных работников, сдерживает экономический рост", - подчеркивает НБУ.
Стратегия НБУ
bank.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу НБУ, в 2019 году темп роста валового внутреннего продукта снизится до 2,5%. Причины – жесткая монетарная и фискальная политика, а также замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины.
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