Угроза от России: Украина озвучила главные риски для экономики

Национальный банк Украины назвал три основных риска для экономики страны в 2019 году. Среди них – российская агрессия, торговые войны и ослабление интереса инвесторов.

Как сказано в Программе действий НБУ на 2019 год, ряд внешних и внутренних рисков могут повлиять на действия НБУ в этом году.

Три внешних риска:

Внешняя военная агрессия, которая в последнее время набирает новых форм, и напряженная ситуация в Азовском море.

Торговые войны и замедления мировой экономики.

Ослабление интереса инвесторов к странам, которые развиваются.

"Активизация торговый войн крупнейших экономик мира может привести к росту мировой торговли с соответствующими проблемами для глобальной экономики. Негативным эффектом таких противостояний может быть избыток предложения отдельных сырьевых товаров в отдельных регионах мира с соответствующим давлением на цены в сторону понижения ", - говорится в прогнозе НБУ.

В этом случае валютные поступления от экспорта могут сократиться, что может сказаться на динамике курса.

НБУ фиксирует два ключевых внутренних риска - ухудшение инфляционных ожиданий на фоне развертывания нового политического цикла и трудовая миграция украинцев.

"Отток рабочей силы повышает диспропорции между спросом и предложением на рынке труда с последующим ростом зарплат и локальным дефицитом квалифицированных работников, сдерживает экономический рост", - подчеркивает НБУ.

Стратегия НБУ bank.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу НБУ, в 2019 году темп роста валового внутреннего продукта снизится до 2,5%. Причины – жесткая монетарная и фискальная политика, а также замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины.

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