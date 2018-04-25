Уезжают целыми селами: куда и какими зарплатами заманивают украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что безвизовый режим усилил трудовую миграцию. Мол, только в прошлом году страну покинуло более миллиона человек. Люди едут на заработки в Европу, Азию, правда, в последнее время за лучшей жизнью за рубеж поехали и украинцы с высшим образованием, а не только сборщики ягод и упаковщики рыбы.

Эксперты говорят - причина в низких зарплатах и бесперспективности для людей с дипломами. Некоторым из них даже приходится тут переквалифицироваться из ученых в дальнобойщики. Подробнее - в материале "Обозревателя".

Где нужны учителя

По словам менеджера представительства Канадского образовательного института Global TESOL College Анастасии, спрос на украинских преподавателей в других странах растет. Украинцев с высшем образованием и отличным знанием английского языка ждут в Китае, Японии, Турции, Вьетнаме, Таиланде, Тайване, ОАЭ, Кувейте и других странах.

"Если в эти страны приглашают носителей английского языка, то им нужно платить от $5 тысяч. Украинским учителям платят от $2 тысяч, плюс дают хорошую медстраховку, жилье, питание. Условия очень хорошие и спрос на украинцев очень растет, море предложений для них", - рассказывает Анастасия.

Украинцев приглашают работать учителями в семьях, частных школах, колледжах, детсадах, частных бизнес школах. Кстати, требуются украинцы со знанием русского языка как иностранного во Франции. Преподавать будут на вечерних курсах для взрослых в Версале. Также в Париж нужен учитель танцев.

Ищут украинских учителей для преподавания игры на гитаре в Швецию, игры на флейте в Париж, учителя музыки в Великобританию. В ОАЭ ищут учителей физики, математики, биологии. В Катар нужны преподаватели химии, физики, географии.

На Кипр требуется бухгалтер, зарплата 64-65 тыс. грн. Кроме высшего образования желательно специальность математика или программиста, поскольку предстоит работа с электронными базами. Придется вести бухгалтерский учет кипрских компаний, сдавать отчеты, консультировать.

Даже в Польшу зовут конструктора, ему придется конструировать машины в компьютерных программах. Работа 8 часов в день, за час предлагают 15-18 злотых (примерно 114-137 грн).

Также в Польшу требуется инженер-конструктор по 3D печати. А на зарплату в 51-68 тыс. грн в Польшу ищут конструктора с высшим инженерным образованием.

Особый интерес к украинцам с высшим образованием проявляет Литва. В агентстве "Работайте с нами", которое занимается трудоустройством за рубежом, говорят, что в Литве требования к устройству на работу отличаются от Польши. "Там зачастую требуется диплом о высшем образовании", - рассказали в компании.

Например, даже изолировщику-жестянщику, который будет изолировать разные трубы стекловатой и жестью, – нужен диплом о высшем образовании. Зарплату обещают 33 тыс грн (1 тыс. евро) в месяц. Работать придется в Бельгии, Германии, поэтому английский и немецкий языки приветствуются. Проживание за счет работодателя.

На такую же зарплату ищут в Литве инженера, технолога, конструктора, электромонтажника с высшим образованием.

Профессора в поисках лучшей жизни

Доктор экономических наук Алексей Лысенко ищет работу преподавателем за рубежом. Причина - считает, что перспективы для работы ученого в Украине нет.

"Я звание доктора наук получил в 32 года. Работал доцентом на кафедрах, был сам заведующим кафедрой. И не поверите, год стоял на бирже как безработный, пока меня не взял на работу колледж. Участвовал в конкурсе на должность в КПИ, из шести претендентов я единственный был доктором наук, остальные кандидаты, и за меня не проголосовали. Ну про зарплаты я вам даже говорить не буду, это слезы. Даже в Африке ученый получает 30 тысяч долларов в год, а во Вьетнаме - $105 тыс. в год. Пока стоял на бирже получил права водителя грузовиков. Так дальнобойщики рассказывали, что они в месяц за рубежом зарабатывают $2 тысячи", - рассказывает Алексей Лысенко.

По его словам, часть коллег также ищет счастья за границей. "Некоторые ездят в Германию, читают там лекции, получают деньги и возвращаются назад. Но если бы у меня была возможность, я бы назад уже не вернулся", - говорит ученый.

Причем на сайте по поиску работы за рубежом подобных объявлений от людей с высшим образованием много. Ищут работу учителя, инженеры, конструкторы, преподаватели физкультуры и дзюдо, танцев, врачи.

Сманивают с вузов

HR-эксперт Татьяна Пашкина говорит, что большим спросом за рубежом пользуются молодые украинцы с высшим образованием. "Их начинают переманивать уже со студенческой скамьи. Буквально получив диплом магистра они едут в ту же Польшу, где им дают право учиться чуть ли не бесплатно, а заодно работать. Причем обычно зовут их на специальности, которые нужны стране, но не пользуются спросом у тех же поляков. Все там хотят быть программистами, а украинцев зовут быть конструкторами, инженерами, машиностроителями - иметь дело с железом и поднимать производство. Конечно, поработав там, никто из молодых людей к нам не вернется", - говорит Пашкина.

Также, по ее словам, спросом в Европе пользуются наши хирурги, пластические хирурги, дерматологи, логисты, финансисты-аналитики. "В Катар даже нужен фитнес-тренер с высшим образованием, уж не знаю зачем. Педагог-воспитатель в Турцию, в Москву - инженер электросетей для метро, врачи в Германию", - говорит Пашкина. Также по словам эксперта, часто украинцев зовут работать в страны СНГ.

Правда, несмотря на то, что спрос на наших людей с дипломами вырос, все-таки пока они самолетами за рубеж не летают, в отличие от разнорабочих, нянь, сиделок и гувернанток.

Продают дома

Кстати, на Закрпатье сейчас есть целые села, где особенно летом на улице нельзя встретить мужчину - все уехали на заработки. "Это села Диброва, Апша в Иршавском районе, Колачава в Межигорском районе. Там только женщины на хозяйстве. Мужчины с февраля и до Рождества на заработках в Европе", - рассказывает местная жительница Оксана Сидоренко.

По ее словам, в селе Колачава даже стоит памятник заробитчанину. "Мужчина держит на руках ребенка, и несет чемодан, а рядом идет беременная жена. Это они главу семьи провожают на заработки", - рассказывает Оксана Сидоренко.

По ее словам, уже есть случаи, когда закарпатцы целыми семьями уезжают жить в Европу. "Если раньше они ехали на сезон и возвращались, то сейчас и родители и дети - все там, домой наведываются только престарелых родителей навестить. А если их нет, то дома даже продают, либо те пустуют", - говорит местная жительница.

Конечно, больше всего отсюда едут работать строителями, водителями, сиделками, горничными, медсестрами. "Есть и те, кто получил дипломы местных коммерческих вузов и не найдя работу, едут в Европу в поисках хорошей жизни. Но думаю, что большая часть из них в ближайшее время вернется. Вряд ли их с такими дипломами оценят. Думаю, тогда начнутся проблемы, потому что люди не найдут себя ни тут, ни там. Разве что правительство и местная власть все таки поймет, что нужно хотя бы не мешать развивать малый бизнес и мелкое предпринимательство. Чтобы люди могли сами на себя работать", - считает эксперт-социолог из Закарпатья Виктор Пащенко.