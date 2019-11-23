Главная Новости
23 ноября • обновлено в 15:43
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Из-за Коломойского и рынка земли: СМИ заявили о провале миссии МВФ в Украине

7.9т
Читать материал на украинском

Миссия Международного валютного фонда уехала из Украины без результатов. Она пробыла в Киеве до пятницы, 22 ноября.

Об этом сообщает издание НВ со ссылкой на два источника. Отмечается, что главными вопросами МВФ к Украине остаются олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

По словам источника, любой компромисс с бывшими владельцами ПриватБанка неприемлем.

"Да, любой компромисс неприемлем, поскольку он подтвердит влияние Коломойского. А если он большой, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать деньги, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?" – сказал он.

Новости
МВФ поставил Украине жесткое условие по Коломойскому

Также миссия пожаловалась, что земельную реформу не принимают в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили.

МВФ уехал из Украины без результата

МВФ уехал из Украины без результата

"МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, поскольку есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", – сказал собеседник издания.

Источник добавил, что миссию сильнее всего "зацепил обман" с рынком земли.

Новость дополняется...

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
транш МВФ
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
МВФ ПриватБанк
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
33
17
Смешно
11
Интересно
28
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
МВФ просто видит, кто реально управляет страной, а кто просто марионетка!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Войтко Евгений
Войтко Евгений
Одна помойка публикует новость со сслыкой на другую помойку, у которой источник новости таинственное "Джерело". Самим не противно?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хо Хол
Хо Хол
"земельную реформу не принимают в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили" - не забывай xoxлoинец, тут господарь чужезимец.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги