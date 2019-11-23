Из-за Коломойского и рынка земли: СМИ заявили о провале миссии МВФ в Украине

Миссия Международного валютного фонда уехала из Украины без результатов. Она пробыла в Киеве до пятницы, 22 ноября.

Об этом сообщает издание НВ со ссылкой на два источника. Отмечается, что главными вопросами МВФ к Украине остаются олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

По словам источника, любой компромисс с бывшими владельцами ПриватБанка неприемлем.

"Да, любой компромисс неприемлем, поскольку он подтвердит влияние Коломойского. А если он большой, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать деньги, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?" – сказал он.

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Также миссия пожаловалась, что земельную реформу не принимают в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили.

МВФ уехал из Украины без результата

"МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, поскольку есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", – сказал собеседник издания.

Источник добавил, что миссию сильнее всего "зацепил обман" с рынком земли.

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Как писал OBOZREVATEL:

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

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