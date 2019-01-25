Удар по ''Северному потоку-2'': Украине предложили решение

Украина должна договариваться о цене транзита газа через свою территорию напрямую с Европой. Это даст возможность ударить по проекту "Северного потока-2".

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева. Она пояснила, что нужно сделать украинскую ГТС выгоднее любых новых российских газопроводов.

"У нас есть невероятные возможности, но мы не используем их. Я считаю, что вообще вся власть независимой Украины всегда имела одну и ту же проблему – это деловые отношения только с одним заказчиком, РФ", – подчеркнула Яковлева.

По её словам, сегодня для европейских компаний важны только две вещи. Это цена на услуги транзита и гарантия безопасной поставки энергоносителя.

"Цена на услуги транзита. Зачем нам тут Россия? Мы – транзитеры. Мы предоставляем эти услуги. Ну так давайте предложим европейским компаниям нормальную, выгодную цену. Они же покупают газ в РФ. Если мы предоставляем им услугу транзита, выгоднее чем в любом "потоке", то они заплатят России за газ, а выберут наш маршрут для транзита", – пояснила эксперт.

"У нас мощность нашей ГТС в четыре раза выше, чем у "Северного потока". У нас потенциал снижения цены значительно ниже чем у "Северного потока", – подытожила Яковлева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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