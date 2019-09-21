Главная Новости
21 сентября • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Удар по плану Путина": Портников объяснил, почему Россия пошла на уступки по транзиту газа

Читать материал на украинском

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что его западные коллеги называют настоящей сенсацией согласие российской делегации на газовых переговорах в Брюсселе работать по европейскому законодательству.

В то же время сам Портников придерживается мнения, что действия Москвы – ожидаемая сенсация, свидетельствует публикация в Telegram-канале журналиста.

"Весь смысл строительства газопроводов, которые должны были стать альтернативой украинской ГТС – и "Северного потока", и "Северного потока-2", и "Турецкого потока", и "Южного потока" состоял в необходимости "обойти" Украину, добиться прекращения транзита газа через ее территорию", – сообщил Портников.

Новости
Россия оспорит удар ЕС по газопроводу Путина: что задумал "Газпром"

По его словам, российский президент Владимир Путин лично лоббирует строительство каждого альтернативного маршрута – вплоть до поездок в страны, которые должны стать частью новой системы и переговоров с их лидерами именно об энергетике.

"Не случайно в Москве план строительства новых газопроводов любят называть "планом Путина"... Однако "Северный поток-2" все еще не построен – и позиция Дании значительно усложняет завершение его строительства. К тому же серьезным ударом по позициям российского газового монополиста стало уменьшение объемов прокачки газа по газопроводу OPAL. После этого окончательно стало ясно, что без украинского транзита не обойтись. Что с Киевом придется договариваться. А если договариваться с Киевом – то придется жить по европейским правилам", – заявил Портников.

Журналист отметил, что переговоры в Брюсселе показали одну простую истину – не нужно бояться российского блефа.

"Когда европейцы и украинцы действуют совместно, когда они придерживаются четких прозрачных принципов, России в буквальном смысле слова некуда деваться. Кремль может выигрывать только в темноте", – резюмировал Портников.

Переговоры в Брюсселе показали, что не нужно бояться российского блефа

Переговоры в Брюсселе показали, что не нужно бояться российского блефа

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину Цена на газ
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин
Место
Украина
Тег
газ
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
4
14
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Где тут перемога вислоухих , неясно. Европейские правила это не украинские.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Задрало это ка-ца-пье вечно ноет и скулит чтобы ему дали возможность качать газ по украинской трубе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
и приворовывать газ при этом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Levitsky Valery, да ты что, свын убогий! А не рагульё ли похрюкивает, мечтая получать гроши за транзит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Белый господин
Белый господин
Европейские правила устраивают Газпром - поэтому и на них согласны. Обоз как обычно не рассказывает все. А вишенка в том, что по европейским правилам никакого долговременного договора на прокачку не требуется. Именно это и нужно Газпрому сейчас.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Белый господин, а чого ж він так їх обходив раніше, раз так вигідно?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel