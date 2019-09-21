"Удар по плану Путина": Портников объяснил, почему Россия пошла на уступки по транзиту газа

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что его западные коллеги называют настоящей сенсацией согласие российской делегации на газовых переговорах в Брюсселе работать по европейскому законодательству.

В то же время сам Портников придерживается мнения, что действия Москвы – ожидаемая сенсация, свидетельствует публикация в Telegram-канале журналиста.

"Весь смысл строительства газопроводов, которые должны были стать альтернативой украинской ГТС – и "Северного потока", и "Северного потока-2", и "Турецкого потока", и "Южного потока" состоял в необходимости "обойти" Украину, добиться прекращения транзита газа через ее территорию", – сообщил Портников.

По его словам, российский президент Владимир Путин лично лоббирует строительство каждого альтернативного маршрута – вплоть до поездок в страны, которые должны стать частью новой системы и переговоров с их лидерами именно об энергетике.

"Не случайно в Москве план строительства новых газопроводов любят называть "планом Путина"... Однако "Северный поток-2" все еще не построен – и позиция Дании значительно усложняет завершение его строительства. К тому же серьезным ударом по позициям российского газового монополиста стало уменьшение объемов прокачки газа по газопроводу OPAL. После этого окончательно стало ясно, что без украинского транзита не обойтись. Что с Киевом придется договариваться. А если договариваться с Киевом – то придется жить по европейским правилам", – заявил Портников.

Журналист отметил, что переговоры в Брюсселе показали одну простую истину – не нужно бояться российского блефа.

"Когда европейцы и украинцы действуют совместно, когда они придерживаются четких прозрачных принципов, России в буквальном смысле слова некуда деваться. Кремль может выигрывать только в темноте", – резюмировал Портников.

Переговоры в Брюсселе показали, что не нужно бояться российского блефа

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