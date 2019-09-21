"Удар по плану Путина": Портников объяснил, почему Россия пошла на уступки по транзиту газа

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что его западные коллеги называют настоящей сенсацией согласие российской делегации на газовых переговорах в Брюсселе работать по европейскому законодательству.
В то же время сам Портников придерживается мнения, что действия Москвы – ожидаемая сенсация, свидетельствует публикация в Telegram-канале журналиста.
"Весь смысл строительства газопроводов, которые должны были стать альтернативой украинской ГТС – и "Северного потока", и "Северного потока-2", и "Турецкого потока", и "Южного потока" состоял в необходимости "обойти" Украину, добиться прекращения транзита газа через ее территорию", – сообщил Портников.
По его словам, российский президент Владимир Путин лично лоббирует строительство каждого альтернативного маршрута – вплоть до поездок в страны, которые должны стать частью новой системы и переговоров с их лидерами именно об энергетике.
"Не случайно в Москве план строительства новых газопроводов любят называть "планом Путина"... Однако "Северный поток-2" все еще не построен – и позиция Дании значительно усложняет завершение его строительства. К тому же серьезным ударом по позициям российского газового монополиста стало уменьшение объемов прокачки газа по газопроводу OPAL. После этого окончательно стало ясно, что без украинского транзита не обойтись. Что с Киевом придется договариваться. А если договариваться с Киевом – то придется жить по европейским правилам", – заявил Портников.
Журналист отметил, что переговоры в Брюсселе показали одну простую истину – не нужно бояться российского блефа.
"Когда европейцы и украинцы действуют совместно, когда они придерживаются четких прозрачных принципов, России в буквальном смысле слова некуда деваться. Кремль может выигрывать только в темноте", – резюмировал Портников.
Переговоры в Брюсселе показали, что не нужно бояться российского блефа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Россия готова возобновить прямые поставки газа в Украину и заключить транзитный контракт по нормам ЕС. Поставки газа в Европу через Украину, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, могут возобновиться уже с 1 января 2020 года.
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