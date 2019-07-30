Uber уволит каждого третьего сотрудника: что произошло

Американская компания Uber Technologies Inc. сократит треть своего отдела маркетинга во всем мире.

Таким образом главный исполнительный директор Дара Хосровшахи стремится решить проблемы, связанные с замедлением бизнеса, сообщает Bloomberg.

"Сегодня существует общее ощущение, что, хотя мы быстро росли, мы замедлились. Это происходит естественным образом по мере того, как компании становятся больше. Но эту проблему мы должны решить, и быстро", – отметил Хосровшахи.

По предварительным данным, под увольнение попадут около 400 сотрудников Uber.

"Многие из наших команд слишком велики, что создает дублирующую работу, способствует принятию неясных решений и может привести к посредственным результатам", – резюмировал главный исполнительный директор компании.

Главный исполнительный директор Дара Хосровшахи стремится решить проблемы, связанные с замедлением бизнеса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сервис для вызова такси Uber сообщил зарегистрированным в системе водителям, что отказывается от услуг "евроблях" в Украине.

В частности, с 9 мая компания прекратила принимать новых водителей с автомобилями на иностранной регистрации.

Кроме того, в случае обновления документов автомобилей на еврорегистрации (к примеру, страхового полиса) – Uber их отклоняет.

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