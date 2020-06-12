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12 июня • обновлено в 23:51
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У Зеленского сказали, когда закончат ремонт дорог на курорты

1.1т
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В ближайшие недели планируется завершение ремонта автодорог, которые ведут к курортам на Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщается на сайте главы государства. Ремонты ведутся в рамках проектов "Большое строительство" и "Путешествуй по Украине".

У Зеленского сказали, когда закончат ремонт дорог на курорты

У Зеленского сказали, когда закончат ремонт дорог на курорты

Офис президента Украины

"Для нас важно, чтобы украинцы и иностранные граждане могли путешествовать по всей стране по хорошим дорогам, и не только по дорогам, но и на поездах и самолетах", – отметил он.

Глава "Укравтодора" Александр Курбаков рассказал, что одной из таких дорог является трасса национального значения Н-30 протяженностью 120 км, которая проходит по территории Запорожской области и соединяет Васильевку с Бердянском. Ее должны открыть в июле.

Полностью ремонтируется международная трасса М-18, которая выходит в Васильевку из Запорожья.

Также на июль запланировано начало ремонта дороги в Очаков. "Очаков – наш порт, наш курорт. Это база Военно-морских сил. Вся дорога полностью будет отремонтирована в этом году", – подчеркнул Кубраков.

Кроме того, продолжается ремонт дорог до Скадовска в Херсонской области и Затоки в Одесской области.

Тимошенко добавил, что ремонт ведется и в Хмельницкой области. "Трассы, которые идут из Хмельницкого в туристический центр Каменец-Подольского и Сатанова, будут сделаны в этом году, чтобы люди имели возможность путешествовать по Украине", – отметил он.

В рамках проекта "Малого карпатского кольца" дороги ремонтируют на территории трех западных областей страны, а также на дорогах Долина – Хуст и Н-13 (Львов - Самбор - Ужгород).

Ранее OBOZREVATEL писал о завершении ремонта дороги государственного значения Т-14-16 Львов - Пустомыты – Меденичи.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Дороги в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Теги
Офис президента Укравтодор
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