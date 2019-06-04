У Зеленского решили, как будут наказывать за незаконное обогащение

В Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Проект закона №10358 предусматривает внесение в Уголовный кодекс Украины положений, устанавливающих уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы, сообщает УНН.

Документом предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов таких лиц.

Новости У Зеленского выступили против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ

Также предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Также законопроект Зеленского инициирует увольнение указанных лиц от занимаемых должностей.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства отнесут к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Позже заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка отметил, что документ предусматривает не только уголовную ответственность, но и взыскание в пользу государства неправомерных активов. Также предлагается наказывать за взяточничество санкцией в 12 лет лишения свободы

"ГПУ обращается в суд, чтобы взыскать активы. Уголовная ответственность наступает, если размер обогащения является значительным – 12 тысяч необлагаемых минимумов (380 тысяч гривен). Для чего увеличили? Чтобы антикоррупционные органы не расследовали мелкие дела" – сообщил Рябошапка журналистам во время брифинга в АП.

Он отметил, что рассмотрение дел о незаконном обогащении будет проходить по гражданской процедуре.

"НАБУ готовит иск сравнивая доходы и активы чиновников, потом подает его в Высший антикоррупционный суд. Прокурор должен объяснить, почему активы являются необоснованными и связь с лицом, против которого иск. Ответчик должен прояснить законность. Решение будет приниматься на основе баланса доказательств", – заявил Рябошапка.

Заместитель главы администрации президента также отметил, что законопроект команды Зеленского не имеет ничего общего с тем законом, который отменил Конституционный суд.

"Он не имеет ничего общего с тем законом. Редакцию мы пытались сделать максимально простой и понятной. Не нужно доказывать законность приобретения активов какими-то доказательствами. Этой нормы сейчас нет. Поэтому нельзя говорить, что это норма, заложенная в проект нарушает презумпцию невиновности, поскольку решение КС базировалось на том, что тезис о доказательствах в диспозиции статьи в Уголовном кодексе, то соответственно не понятно, кто эти доказательства должен предоставить. Соответственно суд может потребовать от стороны защиты эти доказательства в подтверждение своей правоты. Сейчас такой конструкции законодательной нет и нет оснований говорить о проблемах с презумпцией невиновности", – подчеркнул Рябошапка.

По его словам, в четверг соответствующий законопроект будет включен в повестку дня.

В Раду поступил законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, проект также предусматривает гражданскую конфискацию коррупционных активов чиновников.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!