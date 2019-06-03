У Зеленского придумали жесткое наказание для коррупционеров: детали

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в кулуарах Рады в понедельник, 3 июня, передает "Украинская Правда". По его словам, президентскую инициативу согласовали с МВФ и Всемирным банком.

"Я надеюсь, что этот проект закона (об ответственности за незаконное обогащение. - Ред.), или сегодня, или завтра будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались, он не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, так как это комплексный законопроект", - сказал Стефанчук.

Руслан Стефанчук

Он добавил, что надеется на сотрудничество с комитетом ВР и парламентом. По его словам, сейчас парламент неэффективен и блокирует президентские инициативы.

"Вопрос внесения в процессуальные кодексы, в отдельные законы, касающиеся судоустройства, то есть мы уже разрабатываем комплексный проект, который, я надеюсь, может быть, сегодня или завтра будет внесен в Раду", - сообщил представитель Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле команда тогда еще кандидата в президенты Зеленского предложила новую схему борьбы с коррупцией в Украине, согласно которой наказание за подобное преступление "должно превышать все возможные выгоды от нее".

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