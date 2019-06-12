У Зеленского предложили Бойко и Медведчуку заняться поставками газа из России

Представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что Украина могла бы закупать газ у России через частную компанию.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина". Таким образом он отреагировал на визит лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука на так называемые газовые переговоры в Санкт-Петербурге.

Так, Герус отметил, что политики могли бы создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ в Украину.

Бойко и Медведчуку предложили создать газовую компанию

"Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на тот факт, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся