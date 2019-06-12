ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МирСпорт

/Новости экономики

У Зеленского предложили Бойко и Медведчуку заняться поставками газа из России

7.5тЧитать материал на украинском

Представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что Украина могла бы закупать газ у России через частную компанию.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина". Таким образом он отреагировал на визит лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука на так называемые газовые переговоры в Санкт-Петербурге.

Так, Герус отметил, что политики могли бы создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ в Украину.

Бойко и Медведчуку предложили создать газовую компанию

Бойко и Медведчуку предложили создать газовую компанию

Новости
"Напрямую не обещал": у Зеленского объяснили, почему не снизят тарифы для украинцев

"Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на тот факт, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Андрей ГерусЮрий БойкоВиктор МедведчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
газРоссияУкраина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
93
7
Смешно
5
Интересно
19
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Савина Анастасия
Савина Анастасия
Cпaси6o тoмy, ктo покaзал мне этот сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/aqpqki Проcто пpoйдя проcтoй oпрoc получила почти пoлугoдoвую заpплaту)) Пользуйтeсь, пoкa eщe есть возможнoсть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Газпрому нахрена это надо? Он согласен поставлять газ со скидкой только на определенных условиях.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Власний видобуток стимулює розвиток інфраструктури,комплексу підрядних компаній,наукові розробки,утворення фірм і спільної роботи із іноземними підрядчиками,збільшить кількість робочих місць(особливо в тих галузях в яких люди їдуть в РФ на нафтогазові спеціальності). А у нас ХТОСЬ настроює людей,щоб вони виступали проти георозвідки,..Хто лобіює інтереси РФ у нас? Очевидно не стільки "попередники"-скільки НОВА Влада-команда ЗЕ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel