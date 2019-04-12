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У Зеленского озвучили взгляды на сотрудничество Украины и МВФ

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский серьезно относится к инвесторам и пытается убедить их в том, что Украина останется в программе Международного валютного фонда.

Ставки высоки, поскольку экономика страны ослаблена из-за конфликта на Донбассе и зависит от помощи МВФ на сумму в миллиарды долларов, пишет Reuters.

В частности, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил, что Зеленский, в случае победы во втором туре выборов, сохранит независимость Национального банка и оставит главу Якова Смолия на должности.

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По его словам, Зеленский также попытается убедить парламент отменить мораторий на продажу сельхозугодий и изменить порядок налогообложения предприятий.

Абромавичус подчеркнул, что кандидат в президенты твердо намерен продолжать сотрудничество с МВФ, поскольку международная организация является якорем реформ в Украине.

Бывший министр также сообщил, что Зеленский намерен сотрудничать с Фондом в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов, в том числе в вопросе лишения их полномочий по расследованию экономических преступлений.

У Зеленского озвучили взгляды на сотрудничество Украины и МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября 2018 года уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года.

18 декабря 2018 года МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Было одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Tanchik Vitaly
Tanchik Vitaly
И опять кто-то, в данном случае Айварас Абромавичус, а сам ВАЗеленский ХОТЬ ЧТО-ТО путное когда нибудь скажет? Таки доверят избиратели Зели профана и глупца к управлению страной. А не на выборах, в быту они доверят свою жизнь, при операции, не хирургу, а работнику регистратуры, да еще и вполне возможно под "кайфом"? А ведь реально от того, кто будет у руля страны, будет зависеть ЖИЗНЬ их самих, и их родных и близких!!!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Tanchik Vitaly, Это кодло живет по пословице:"Убить человека на операционном столе - преступление! А убить целый народ всего лишь статистика!"
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
А.хуеть кричали гости!!! Да кто ж тебе денег даст, милок??????
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
А че "Пошли вы в жопу" это только в кино?
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Tanchik Vitaly
Tanchik Vitaly
Скирда Женя, Ой мучают меня сомненья! Может таки не стоит надеяться на авось, перестать пилить сук на котором сидишь (мол авось не упаду) и сделать как должно, а не как хочется?! :-)
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Скирда Женя
Скирда Женя
Кульшин Владимир, Да... только в кино, но это хорошо что зеленского кто-то надоумил продолжать начатое Порошенко!!! Может обойдётся!!!
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