СБУ лишат части полномочий, – нардеп

Службу безопасности Украины лишат права расследовать экономические преступления.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Такое решение было принято на заседании парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики.

"Наш комитет налоговой и финансовой политики по моей инициативе пересмотрел свое решение о Бюро экономической безопасности 3087-д в части полномочия СБУ. Экономику из СБУ полностью убрали", – написал Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала законопроект №3087-Д о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно будет расследовать преступления в сфере государственных финансов и заменит налоговую милицию.

В сентябре 2019 года Кабмин постановлением №846 восстановил полномочия налоговой милиции при Государственной фискальной службе. Предполагалось, что орган будет действовать временно, пока полноценно не запустят Государственное бюро расследований.