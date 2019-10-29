У Путина выдвинули Украине ультиматум по газу

Российская Федерация готова достичь договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соответствующая позиция Москвы была изложена 28 октября на трехсторонних консультациях по газу, передает ТАСС.

"Позиция России была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", – резюмировал представитель Владимира Путина.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Москва готова достичь договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий

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