У Путина выдвинули Украине ультиматум по газу

Российская Федерация готова достичь договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соответствующая позиция Москвы была изложена 28 октября на трехсторонних консультациях по газу, передает ТАСС.
"Позиция России была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", – резюмировал представитель Владимира Путина.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Москва готова достичь договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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