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29 октября • обновлено в 15:39
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У Путина выдвинули Украине ультиматум по газу

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Российская Федерация готова достичь договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соответствующая позиция Москвы была изложена 28 октября на трехсторонних консультациях по газу, передает ТАСС.

"Позиция России была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", – резюмировал представитель Владимира Путина.

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Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Москва готова достичь договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий

Москва готова достичь договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости России транзит газа
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филипп филипыч
филипп филипыч
пилите шура гтс она золотая. была))
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все верно. Контракт подписали в 2009, а потом с ним в суд побежали, охулиарды им давай. Нафига такой "партнёр" нужен?
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2
1
an and
an and
Кристина Стефанова, ну так никто ж Россию не заставляет подписывать контракт, правда?
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