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''У нас все молчат'': в России предрекли фиаско железной дороге на Крымском мосту

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Российская Федерация вряд ли сможет запустить поезда по железнодорожной части моста в оккупированном Крыму.

"Я говорил про ж/д мост, его еще и нет, и вряд ли запустят. Поезда тяжелые, это не легковые машины. Груженный поезд весит примерно 6 тыс. т., вот пойдут эти 6 тыс. т. на две опоры, посмотрим в какую сторону их перекосит", – заявил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, Россия хотела запустить железнодорожную часть моста вместе с автомобильным полотном. Однако вместо нормальной приемки объекта по мосту лишь проехал российский президент Владимир Путин на пустом КамАЗе.

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"Но это же не приемка моста. Для того, чтобы принимать мост, нужно сделать сосредоточенную нагрузку, чтобы посмотреть, как пошла осадка. А здесь вот что: с одной стороны идет осадка, с другой – выпирают сваи, их выталкивает на поверхность, и получается перекос, а на ж/д такого не должно быть, должна быть идеальная поверхность", – отметил Медовар.

Ученый подчеркнул, что в России умалчивают все проблемы, связанные с мостом в Крыму.

"Когда открывали мост, мне звонили с многих каналов, приглашали на эфиры, хотели ткнуть меня носом, мол я все время говорил, что мост строить нельзя, а его построили. Я им и сказал: "Не построили, а сваяли, вы нарушили все, что можно: законы природы, СНиП и прочее". В Украине об этом говорили, а у нас все молчат", – резюмировал Медовар.

''У нас все молчат'': в России предрекли фиаско железной дороге на Крымском мосту

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Ранее на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крымский мост
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Крымский мост-раскаленная заноза в жопе каждого свидомита. Хотя его на самом деле то нет😂😂😂
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Методичку смените бандеры.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Зацените-эту новость не то что не комментируют, ее даже не оценивают. Это какой-то паноптикум с медоваром...всем уже надоело слушать бредни.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ковалёв Иван, кукарекать по поводу и без это ваша работа. А по поводу моста - время покажет. Когда он получит максимальную нагрузку и переживёт при этом зиму можно будет о чем то уже делать вывод, а пока это дорогая безделушка.
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