У "Нафтогаза" появится новый глава: против Коболева приняли жесткие меры

Кабинет министров в марте объявит конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил во время заседания правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, действующий контракт с главой НАК Андреем Коболевым продлевать без конкурса не будут.

"Исповедуя все принципы эффективного корпоративного управления, мы принимаем решение, чтобы с 23 марта объявить открытый и публичный конкурс, в соответствии с постановлением Кабмина №777, которое предусматривает конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины", - прокомментировал такое решение премьер.

Отмечается, что действующий контракт с Коболевым заканчивается 22 марта 2019 года.

Сам Андрей Коболев резко отреагировал на грядущее отстранение. Он заявил, что объявление Кабмином конкурса на его должность не соответствует украинскому законодательству.

Андрей Коболев

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Андреем Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В тот же день появилась официальная реакция Кабмина, согласно сообщению, правительство пока не принимало никаких решений относительно продолжения контракта с Коболевым.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!