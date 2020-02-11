У Гончарука отчитались о первых зарплатах в 2020 году: кто получил больше всех

Кабинет министров обнародовал информацию о доходах за январь 2020 года членов правительства – премьер-министра, вице-премьеров, министров и их заместителей.

Наибольшая зарплата у министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко – 68 269 грн. Об этом свидетельствуют данные Департамента коммуникаций секретариата Кабмина.

При этом главе правительства Алексею Гончаруку за прошлый месяц фактически выплатили 33 782 грн, а министру образования и науки Анне Новосад – 36 048 грн.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба получил 33 841 грн фактической выплаты, а министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 27 713 грн.

Министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету за январь фактические выплаты составили 12 721 грн, а министру внутренних дел Арсену Авакову – 47 290 грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил за январь 41 781 грн, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – 15 942 грн.

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой 37 724 грн фактической выплаты, а у министра развития общин и территорий Алены Бабак – 32 731 грн.

Министру социальной политики Юлии Соколовской выплатили 40 048 грн, а министру финансов Оксане Маркаровой – 45 131 грн.

Зарплата министра инфраструктуры Владислава Криклия составила 52 679 грн, а министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского – 43 853 грн.

У министра обороны Андрея Загороднюка 18 644 грн фактической, а у министра юстиции Дениса Малюськи – 16 068 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда фактически получила за январь 18 888 грн.

Главе правительства Алексею Гончаруку за прошлый месяц фактически выплатили 33 782 грн

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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