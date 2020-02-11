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11 февраля • обновлено в 12:26
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У Гончарука отчитались о первых зарплатах в 2020 году: кто получил больше всех

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Кабинет министров обнародовал информацию о доходах за январь 2020 года членов правительства – премьер-министра, вице-премьеров, министров и их заместителей.

Наибольшая зарплата у министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко – 68 269 грн. Об этом свидетельствуют данные Департамента коммуникаций секретариата Кабмина.

При этом главе правительства Алексею Гончаруку за прошлый месяц фактически выплатили 33 782 грн, а министру образования и науки Анне Новосад – 36 048 грн.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба получил 33 841 грн фактической выплаты, а министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 27 713 грн.

Министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету за январь фактические выплаты составили 12 721 грн, а министру внутренних дел Арсену Авакову – 47 290 грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил за январь 41 781 грн, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – 15 942 грн.

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой 37 724 грн фактической выплаты, а у министра развития общин и территорий Алены Бабак – 32 731 грн.

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Министру социальной политики Юлии Соколовской выплатили 40 048 грн, а министру финансов Оксане Маркаровой – 45 131 грн.

Зарплата министра инфраструктуры Владислава Криклия составила 52 679 грн, а министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского – 43 853 грн.

У министра обороны Андрея Загороднюка 18 644 грн фактической, а у министра юстиции Дениса Малюськи – 16 068 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда фактически получила за январь 18 888 грн.

Главе правительства Алексею Гончаруку за прошлый месяц фактически выплатили 33 782 грн

Главе правительства Алексею Гончаруку за прошлый месяц фактически выплатили 33 782 грн

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

  • Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

  • Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

  • В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

  • Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

  • В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

  • При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

  • Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Зарплаты в Украине
Персоны
Алексей Гончарук Тимофей Милованов Денис Малюська Оксана Маркарова
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Гоша Злой
Гоша Злой
премии и надбавки раскрой)
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Да им теперь только за прошлогодние премии можно будет жить весь год без наряга.
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