Тысяча для украинских пенсионеров: стало известно, кто и когда получит

В Украине с 14 апреля текущего года начнется выплата дополнительной тысячи гривень, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Об этом сообщила журналистам в ходе брифинга министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает "АИФ-Украина".

Она также напомнила, что дополнительную тысячу гривен получат те пенсионеры, чья пенсия составляет меньше пяти тысяч гривень.

"Мы проведем эти выплаты сразу, когда будут внесены изменения в государственный бюджет и утверждены необходимые финансовые документы. Если все это произойдет, то уже с 14 апреля 2020 года Пенсионный фонд начислит все эти выплаты и люди получат эти выплаты", - сказала министр.

Лазебная добавила, что эти выплаты получат 10 млн пенсионеров, которые имеют пенсии в размере менее 5 тыс. гривен, а также ряд других категорий граждан. При этом правительство на заседании поддержало социальные инициативы президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванной распространением COVID-19.

Речь идет о трех ключевых пунктах:

установление с 1 апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 гривень пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 гривень;

определение порядка выплаты единовременного пособия в сумме 1000 гривень для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 гривень, а также некоторым уязвимым категориям лиц;

проведение индексации пенсий с мая на 11%.

Средний размер повышения пенсий составит 260 гривень. Инициативы потребуют принятия изменений в бюджет, который дорабатывается вместе с народными депутатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически, говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса, сообщили в Министерстве социальной политики.

Пенсионный фонд Украины уже перечислил пенсии работающим пенсионерам, в результате чего пенсии были увеличены 357 тысячам человек, средний размер повышения – 170,80 гривень.

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