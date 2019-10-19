"Тянут на дно": в России забили тревогу из-за колоссальных долгов населения

В России из-за падения доходов россияне набирают все больше кредитов.

Самые закредитованные области РФ – это Амурская, Кировская и Оренбургская, сообщает "Газета.ру" в публикации "Тянут на дно: россияне погрязли в долгах".

"Особенно остро ситуация стоит в моногородах, сельской местности, депрессивных регионах, где у людей не так много возможностей заработать", – заявил финансист Андрей Пономарев.

"Рост долговой нагрузки заметен не только в депрессивных регионах, где средняя заработная плата составляет 20-30 тыс. рублей, но и наблюдается уже в крупных городах-миллионниках", – отметил экономист Евгений Сивцов.

По их словам, новые займы россияне часто берут для того, чтобы погасить старые долги. И эта цепочка продолжается бесконечно, пока человек не доходит до стадии банкротства.

"Перекредитование – это пирамида. Поэтому рано или поздно это приведет к банкротству", – резюмировал глава министерства финансов России Алексей Моисеев.

Из-за падения доходов россияне набирают все больше кредитов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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