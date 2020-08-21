Турция открыла крупнейшее в истории месторождение газа в Черном море, – Эрдоган

Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Анадолу". По его словам, объем месторождения 320 млрд кубометров.

"Наша цель – до 2023 года передать черноморский газ в пользование народа. Турция настроена на решение проблемы с энергетикой в стране на корню", – подчеркнул он.

Эрдоган сообщил о находке в Черном море "Анадолу"

По словам президента Турции, Анкара будет продолжать идти к своим целям, не посягая на чьи-либо права и не позволив попирать собственные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о находке сообщали мировые СМИ. Речь шла об одном или двух месторождениях газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1" и у берегов Турции в районе города Кыркларели.

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