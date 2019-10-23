"Тупо валит каждый раз!" Сеть разгневал ценовой троллинг на Prozorro

Киевский предприниматель Дмитрий Федоренко резко раскритиковал систему публичных закупок Prozorro, заявив, что она не защищает ни одну из сторон торгов.

"Как так может случиться, что конкурент, в отличие от тебя, видит твою ставку, валит тупо каждый раз на 100 грн меньше и в результате побеждает?" – пишет Федоренко на Facebook.

По его словам, Prozorro стимулирует мошенничество, ценовой троллинг и шантаж.

"Могу констатировать, что эта хваленая система Prozorro – полное г**но. Она не защищает ни одну из сторон процесса, исключительно стимулируя мошенничество, ценовой троллинг, шантаж и закупку некачественных продуктов и сервисов государством", – подчеркнул он.

"Когда-то мы договорились индустриально не участвовать в торгах Prozorro на креативные сервисы и девелопмент. А теперь я зарекаюсь играться и в закупке нашей продукции", – резюмировал бизнесмен.

Киевский предприниматель Дмитрий Федоренко резко раскритиковал систему публичных закупок ProZorro

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro.

Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

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