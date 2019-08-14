"Цифра до фига раздутая": в сети усомнились кражами полотенец в "Укрзалізниці"

Компания "Укрзалізниця" заявила о краже имущества с поездов на 400 тыс. грн. В сети усомнились в такой цифре.

На своей странице в Facebook пользователь Тим Златкин проанализировал указанные УЗ цифры об украденных ложках, полотенцах и прочих вещах и указал на противоречия.

Отметим, что в компании заявили, что за полгода из поездов пассажирами было похищено 6,9 тыс. вещей.

"Но вот что-то мне подсказывает, что цифра до фига и трошки раздутая... Вспомним про полотенце? Лично я всегда боялся им прикасаться к своему лицу и пользуюсь только влажными салфетками. Кому нужны они в хозяйстве? Та ну разве что бомжам. И не в статысячных объемах", – отметил пользователь.

Впрочем, по его словам, кража алюминиевых ложек – уже доходное дело, поскольку их можно сдать на металл.

"Однако даже с одного вагона если слямзить все сорок – прибыль так себе. Поэтому, уважаемые, не фиг перекладывать вину на пассажиров. Пощекотите своих завскладами или как у вас они там называются. Удивитесь от объемов воровства. Что там еще можно слямзить среднестатистическому пассажиру? Подстаканник? Себе дороже! Тебя за него из вагона не выпустят. Вы пробовали попросить однажды у проводника дополнительный стикер сахара в чай? В лучшем случае за две грн согласятся отдать", – подметил Златкин.

По его мнению, указанные УЗ цифры преувеличены, поскольку воровство в поездах хоть и присутствует, но не в указанных масштабах.

"Поэтому, когда вам в очередной раз начинают через СМИ впаривать бред сивой кобылы, что пассажиры "воруют", знайте – скоро грядет очередное повышение цен на билеты! Тут к бабке ни ходи – все ясно заранее", – заключил пользователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн после того, как в СМИ и соцсетях разгорелся скандал.

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