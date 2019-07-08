Цены на нефть синхронно упали: озвучена причина

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 8 июля, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,21 доллара за баррель, что на 0,03% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,09% – до 57,46 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,05% – до 60,76 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

"Поддержку ценам на нефть оказывают опасения усиления конфликта на Ближнем Востоке", – сообщил главный экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами, передает "Интерфакс".

По его словам, эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока.

В то же время эксперт сохраняет сомнения в том, что глобальный спрос на сырье будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем.

"Инвесторы занимают выжидательную позицию, следя за торговым спором США и Китая, поскольку спрос на нефть не начнет расти только потому, что стороны возобновили переговоры", – резюмировал он.

Цены на нефть упали ​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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