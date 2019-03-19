Цены на нефть пробили новый максимум: сколько стоит

Цена нефти марки Brent во вторник, 19 марта, находится на отметке в $67,75 долларов за баррель, что стало максимумом в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов ICE Futures. По состоянию на 10:45 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent с поставкой в мае составляла $67,75. Это на 0,31% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом майские фьючерсы на нефть WTI повысились на 13% и составили $59,17 за баррель.

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Отметим, сегодня фьючерсы на нефть торгуются без резких колебаний и продолжают держаться вблизи максимума благодаря сокращению добычи во главе с ОПЕК. Кроме того, поддержку ценам оказывают санкции США против Ирана и Венесуэлы, однако рост добычи в США несколько ограничивает подъем.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок в четверг, 14 марта, в ходе азиатских торгов выросли четвертую сессию подряд и достигли максимальных отметок за последние четыре месяца.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 67,71 доллара за баррель, что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

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