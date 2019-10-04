Цены на нефть преодолели новую отметку: что будет дальше

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 4 октября, выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,00 доллара за баррель, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 52,74 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,6% до 52,35 доллара за баррель.
Котировки Urals выросли
Maanimo
Однако дальнейший рост стоимости сырья могут замедлить опасения инвесторов о вероятном замедлении темпов экономического роста в мире, передает "Интерфакс".
В частности, индекс деловой активности в сфере услуг США по итогам сентября упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе.
Таким образом, значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года.
Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения – до 55 пунктов.
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.
Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.
Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.
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