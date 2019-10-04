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4 октября • обновлено в 10:00
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Цены на нефть преодолели новую отметку: что будет дальше

1.1т Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 4 октября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,00 доллара за баррель, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 52,74 доллара за баррель.

Новости
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Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,6% до 52,35 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

Maanimo

Однако дальнейший рост стоимости сырья могут замедлить опасения инвесторов о вероятном замедлении темпов экономического роста в мире, передает "Интерфакс".

В частности, индекс деловой активности в сфере услуг США по итогам сентября упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе.

Таким образом, значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года.

Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения – до 55 пунктов.

Цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

  • Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

  • Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

  • Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

  • В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

  • В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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