Цены на нефть преодолели новую отметку: что будет дальше

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 4 октября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,00 доллара за баррель, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 52,74 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,6% до 52,35 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Однако дальнейший рост стоимости сырья могут замедлить опасения инвесторов о вероятном замедлении темпов экономического роста в мире, передает "Интерфакс".

В частности, индекс деловой активности в сфере услуг США по итогам сентября упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе.

Таким образом, значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года.

Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения – до 55 пунктов.

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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