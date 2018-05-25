Цены на нефть могут взлететь: что происходит и чего ждать украинцам

Мировые цены на нефть марки Brent с начала года выросли примерно на 14%. Эксперты рынка прогнозируют: стоимость "черного золота" будет расти и дальше, а если ситуация на Ближнем Востоке обострится, то уже по итогам этого года рост может составить около 30%. В таком случае украинцев ждет подорожание бензина и газа. Кроме того, такая ситуация может негативно повлиять и на курс национальной валюты.

OBOZREVATELразобрался, что будет с ценами на нефть в этом году и как это коснется Украины.

Цены только начали расти

Еще в начале этого года нефть марки Brent торговалась около отметки в $63, а сейчас – около $80. Эксперты ожидают: в ближайшее время котировки могут достичь $85, а в ближайшие несколько лет - перешагнуть отметку в $90. "На фоне ужесточения политики в отношении Ирана и выхода США из ядерной сделки, которую заключил Обама, нефть и дальше будет продолжать двигаться вверх", - уверен аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

С таким утверждением соглашаются большинство опрошенных OBOZREVATEL экспертов. Есть три основных фактора роста нефти. Во-первых, решение ОПЕК и ряда стран заморозить добычу для выравнивания предложения нефти. Во-вторых, риск санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы. В-третьих, рост экономики Китая как главного потребителя нефти и выход на торговые договоренности с США. В результате снижается предложение нефти, в то время как спрос остается высоким.

"Сейчас в центре внимания Иран и Венесуэла. Опасения перед санкциями подняли цены до отметки 80 долларов за баррель. Как и в ситуации с Северной Кореей или Китаем, Дональд Трамп после угроз продолжает вести переговоры и обычно получает лучшую для себя сделку. Поэтому санкции - это предмет торга. И если будет достигнут консенсус, нефть резко пойдет вниз к 75 долларов за баррель. Но если санкции будут введены, цена может достигнуть 85 долларов и на фоне волны спекуляций даже выше", - рассказывает старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

В то же время старший аналитик Сoncorde Capital Дмитрий Хорошун уверен, что котировки Brent до конца года будут находиться в диапазоне $70-80 за баррель.

При этом эксперт отмечает: аналитики банка Nomura недавно подчеркнули, что в последние несколько недель были активны факторы, которые обычно снижают цены на нефть – это повышение добычи нефти в США, укрепление доллара, а также снижение "бычьих" спекулятивных ставок на срочном рынке. Когда эти факторы потеряют свое влияние, цены продолжат расти.

"Один из главных аргументов для того, чтобы считать более высокие цены риском, а не основным сценарием - это политический сезон в США. В США промежуточные выборы состоятся 6 ноября 2018 года, уже идут праймериз, и на подходе сезон интенсивного вождения (лето). Цены на бензин летом перед выборами в последнее время были одним из важнейших факторов, определяющих настроения избирателей и успех правящей партии. Трамп уже критиковал высокие цены на нефть и тех, кто эти цены искусственно завышает", - рассказывает Дмитрий Хорошун.

При этом в Сoncorde Capital предполагают, что уже в конце этого года цены могут достичь отметки в $100. Правда, реализуется этот прогноз в случае обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана.

"Тем не менее, это все-таки риск, а не основной сценарий. Я считаю, что прыжок выше 80 долл./барр. (Brent) и устойчивое закрепление выше этих уровней станет возможным основным сценарием только начиная с 2019 года", - подытожил Хорошун.

Почему дорогая нефть – плохо для Украины

В своем прогнозе компания ICU предположила, что подорожание нефти приведет к росту цен на нефтепродукты в Украине на 22-24%. В то же время газ может подорожать примерно на 10% (речь идет об импортном топливе).

Учитывая, что Украина - пока еще зависимая от импорта страна, чем выше цены на мировых рынках, тем больше придется заплатить. Для примера, больше 80% светлых нефтепродуктов привозят из-за границы. Дорожает нефть - дорожают нефтепродукты - растут цены на бензин на украинских АЗС.

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Кроме того, от цен на нефть также зависит и стоимость газа. В пока еще действующем постановлении Кабинета министров №187 сказано, что украинцы должны платить за голубое топливо по тарифу, сформированному на основе импортного паритета. То есть чем дороже газ на немецком хабе, тем выше тариф на голубое топливо в Украине.

К слову, на одном из своих брифингов замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в Украине рост цен на нефть компенсируется подорожанием зерна. Сырьевые рынки связаны между собой, поэтому подорожание "черного золотао" часто сопровождается ростом цен на другую продукцию, которую Украина экспортирует. В результате расходы на импорт растут параллельно с доходами от экспорта.