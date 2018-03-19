Цены на бензин будут расти: как и почему подорожает топливо в Украине

За последние несколько недель стоимость импортных светлых нефтепродуктов выросла на 37 долл. за тонну. В результате почти на 1 грн должен подорожать и бензин на украинских АЗС.

Как рассказал "Обозревателю" экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, тенденция на мировом рынке может измениться и если стоимость нефтепродуктов будет снижаться, то и цены на украинских АЗС будут расти медленнее. При этом эксперт уверен, что снижение цен в ближайшее время не повторится. К слову, только за прошедшие выходные средняя стоимость бензина марки А-95 снизилась на 59 копеек, достигнув отметки в 28,95 грн/л.

"Поднялся внешний рынок. Как только будут заходить нефтепродукты уже по этой цене, вырастут и цены на АЗС. А повышение стоимости импортного топлива на 30 долл. /тонну это почти плюс 1 гривна на литре. По мере использования запасов, которые остались в сетях, ресурс будет замещаться более дорогим топливом. Будет повышение цен, тем более сейчас повышается спрос", - поясняет Косянчук.

При этом повышение цен на 1 грн/л не означает, что бензин подорожает во всех украинских АЗС.Так, каждая сеть, принимая решение о повышении цен, руководствуется экономикой собственного предприятия. У кого-то больше запасов более дешевого топлива, кто-то ориентируется на высокий спрос и поэтому максимально удерживает цены на низком уровне.

К слову, Украина импортирует около 85% всех светлых нефтепродуктов. На покупку сырья тратят доллары, налоги также платятся в валюте. В результате цены на бензин в Украине привязаны к мировому рынку и курсу гривни. Так, девальвация национальной валюты по отношению к доллару на 10 копеек уже через две недели создает основания для подорожания бензина марки А-95 на 7 копеек.

Ранее "Обозреватель" озвучил прогноз по ценам на бензин и другие виды топлива на 2018 год.