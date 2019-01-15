Цену на газ в Украине могут резко повысить: что об этом известно

В Украине новый этап повышения цены на газ возможен, но это зависит от многих факторов.

Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала Еспресо.TV. Он пояснил, как формируется цена на газ.

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина, которое снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ ", — сказал он.

Он также прояснил вопрос о том, возможно ли повышение цены на газ на 20%.

"Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов", — заключил Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Украину оценили, как страну, для которой подорожание газа — один из самых серьезных рисков.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019-го тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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