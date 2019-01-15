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МирСпорт

/Новости экономики

Цену на газ в Украине могут резко повысить: что об этом известно

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В Украине новый этап повышения цены на газ возможен, но это зависит от многих факторов.

Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала Еспресо.TV. Он пояснил, как формируется цена на газ.

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина, которое снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ ", — сказал он.

Он также прояснил вопрос о том, возможно ли повышение цены на газ на 20%.

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"Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов", — заключил Рева.

Цену на газ в Украине могут резко повысить: что об этом известно

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Украину оценили, как страну, для которой подорожание газа — один из самых серьезных рисков.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019-го тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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Тема
Цена на газ
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Теги
газУкраинаКабинет министров Украины
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ця злочинна влада вирішила зовсім українців загнобити!
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Мир Миру
Мир Миру
А Тимошенко пропонує діаметрально протилежне. Але теж збирається постановами регулювати ціни на газ для населення. Популізм.
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ефимов владимир
ефимов владимир
В тернопольской многоэтажке на улице Карпенко, 13 возник пожар. Спасатели боролись с огнем в течение часа. Как сообщила пресс-секретарь пожарно-спасательной службы области Ирина Крупа, на месте работало 12 пожарных, было задействовано 3 пожарных машины. Из дома, в котором произошел пожар, эвакуировали девять человек, трем пострадавшим оказывали помощь медики экстренной скорой помощи. Источник: http://rusvesna.su/news/1547499259В тернопольской многоэтажке на улице Карпенко, 13 возник пожар. Спасатели боролись с огнем в течение часа. Как сообщила пресс-секретарь пожарно-спасательной службы области Ирина Крупа, на месте работало 12 пожарных, было задействовано 3 пожарных машины. Из дома, в котором произошел пожар, эвакуировали девять человек, трем пострадавшим оказывали помощь медики экстренной скорой помощи. Самым интересным моментом в вышеописанной ситуации является причина возгорания. По словам очевидцев, жители квартиры, в которой произошел пожар, разводили на кухне костёр, чтобы обогреть помещение.
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