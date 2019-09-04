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4 сентября • обновлено в 10:19
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Ценные бумаги Украины подорожали до исторического максимума

1.6т Читать материал на украинском

Котировки ВВП-варрантов Украины, выпущенных в ходе реструктуризации долга в 2015 году, достигли нового исторического максимума – 92,43% номинала.

Стоимость ценных бумаг подскочила на 4,6% на новостях о планах нового правительства достичь резкого роста экономики, сообщили участники рынка в комментарии "Интерфакс-Украина".

В частности, 2 сентября во время встречи с президентом Владимиром Зеленским новый премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за 5 лет экономика Украины должна вырасти на 40%.

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Президент и премьер детально рассказали о своих первых шагах, включающих запуск в 2020 году земельной реформы и большой приватизации и нацеленных на ускорение роста ВВП до 5% в 2020 году и по 7% в последующие годы.

"Однако этот день в США был выходным, поэтому основной рост пришелся на вторник", – резюмировали участники рынка.

Котировки ВВП-варрантов Украины достигли нового исторического максимума – 92,43% номинала

Котировки ВВП-варрантов Украины достигли нового исторического максимума – 92,43% номинала

"БизнесЦензор"

Как сообщал OBOZREVATEL, резкий рост экономики Украины приведет к тому, что только в 2022-2026 годах правительство будет вынуждено заплатить около 9 млрд долларов держателям варрантов.

"Сегодня варранты торгуются только по 88% от номинала, то есть теоретически их можно было бы сегодня выкупить за 2,85 млрд долларов – и тогда не иметь проблем с вероятной уплатой 9 млрд долларов только в последующие семь лет. А чем ближе будут перспективы украинского экономического чуда (при условии, если оно будет), тем дороже нам этот выкуп обойдется", – сообщил глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

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Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ВВП
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Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
начинают верить в украину благодаря новому правительству получается
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