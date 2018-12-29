Цена вопроса $8 млрд: Европа решилась на мегапроект

Власти Германии одобрили строительство подводного туннеля стоимостью 8 млрд долларов, который должен соединить страну с Данией.

Разрешение на подписание контракта выдало министерство транспорта германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, сообщает РБК.

У датской строительной компании Femern A/S есть 14 дней, чтобы изучить документы. Представители фирмы отметили, что за это время в договоренности могут "произойти только незначительные редакционные изменения".

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Туннель будет называться Fehmarnbelt. Предполагается, что он будет проложен под проливом Фемарн-Бельт, между датским островом Лоллан и германским островом Фемарн. Его длина составит 19 км, большая часть трассы будет проходить по территории Дании.

Внутри подводного пути проложат две колеи железной дороги и сделают четырехполосную автодорогу. Предположительно, после запуска туннеля поездка между странами займет 15 минут на машине и семь минут на поезде.

Femern A/S

Большая часть работ по возведению Fehmarnbelt пройдет в датском городе Родбухавн, где расположены крупный завод и связанный с ним порт. В Femern A/S отметили, что они будут задействованы в производстве и транспортировке элементов туннеля.​

"Я очень рад и горд, что сегодня мы достигли этой важной вехи для проекта", — заявил директор датской строительной компании Клаус Динесен.

Соответствующий проект реализуют за счет займов, полученных под гарантии правительства Дании. Также часть финансирования поступит из бюджета Европейского Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России под угрозой оказалась новая "стройка века" – мост с материковой части на остров Сахалин. Соответствующий проект могут отменить из-за экономической нецелесообразности. Примерная стоимость объекта – 540 млрд рублей (8,1 млрд долларов). По оценкам РЖД, в пересчете на километр строительство объекта обойдется в 3,5 раза дороже, чем Крымский мост.