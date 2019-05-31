Зеленский провел первое заседание СНБО: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

"Если на фронте убивают шара и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция. Цена вопроса очень велика - безопасность и благосостояние наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Заседание СНБО president.gov.ua

По его словам, в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Он также добавил, что украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - подчеркнул президент.

Заседание СНБО president.gov.ua

Зеленский также подчеркнул, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап – рынок электроэнергии.

Заседание СНБО president.gov.ua

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - заключил президент.

Заседание СНБО president.gov.ua

Заседание СНБО president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского рассматривает различные пути по уменьшению цены на газ в Украине.

С 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 року НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019-го.

24 апреля команда Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

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