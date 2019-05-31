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Зеленский провел первое заседание СНБО: о чем говорили

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Президент Украины Владимир Зеленский провел первое совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

"Если на фронте убивают шара и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция. Цена вопроса очень велика - безопасность и благосостояние наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Заседание СНБО

Заседание СНБО

president.gov.ua

По его словам, в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Он также добавил, что украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

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"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - подчеркнул президент.

Заседание СНБО

Заседание СНБО

president.gov.ua

Зеленский также подчеркнул, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап – рынок электроэнергии.

Заседание СНБО

Заседание СНБО

president.gov.ua

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - заключил президент.

Заседание СНБО

Заседание СНБО

president.gov.ua

Заседание СНБО

Заседание СНБО

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского рассматривает различные пути по уменьшению цены на газ в Украине.

С 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 року НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019-го.

24 апреля команда Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАрсен АваковВладимир Гройсманэкс-министр Александр Данилюк
Место
УкраинаКиев
Теги
СНБОгаз
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Калашникова Анна
Калашникова Анна
Cпаси6o томy, ктo показал мнe пpeкpaсный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8zt2qmt Пpocтo пpойдя oпpoc пoлyчилa пoчти пoлугодовую зapплатy)) Пoльзyйтесь, пока eще ecть вoзмoжнoсть=)
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