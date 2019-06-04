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/Новости экономики

Цена на нефть пробила новую низкую отметку

1.8тЧитать материал на украинском

Цены на нефть Brent и WTI снижаются в ходе азиатских торгов во вторник, 4 июня, на опасениях резкого замедления роста мировой экономики.

По данным лондонской биржи ICE Futures, августовские фьючерсы на Brent подешевели на $0,36 (0,59%) - до $60,92 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $0,71 (1,15%) и составляла на закрытие $61,28 за баррель.

Цена на нефть пробила новую низкую отметку

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на $0,18 (0,54%) - до $52,96 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,25 (0,47%), до $53,25 за баррель.

Цена на нефть пробила новую низкую отметку
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При этом цена российской нефти Urals снизилась на 0,51% до $61,05 за барель.

Цена на нефть пробила новую низкую отметку

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказало решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем. В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
BrentWTIцены
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