Цена на нефть никак не восстановится после сильнейшего обвала во вторник

Майские фьючерсы на Brent по состоянию на утро, 18 марта, продолжают снижаться к отметке $28 за баррель.

Соответствующие данные предоставил портал Investing.com.

Так, согласно приведенной информации, средняя цена нефти Brent подешевела на 1,36% до уровня $28,34 за баррель.

В это же время WTI подешевела еще сильнее. Цены на нефть этой марки опустились до $26,72 на 2,23%.

Подчеркнем, что майские фьючерсы на Brent незначительно подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,9%), до $28,99 за баррель. В это же время за вторник контракт подешевел на 4,4%, до $28,73 за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Цены на нефть продолжают падать

Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,04 (0,15%) - до $26,91 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена WTI подешевела на 6,1%, до $26,95 за баррель (минимум с февраля 2016 года).

Эксперты AxiCorp отмечают, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также уходом на карантин людей и целых компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.

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