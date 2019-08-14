"Целину поднимать некому": в Крыму жестко прошлись по "понаехавшим" россиянам

В оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.

"Здравствуйте, помогите пожалуйста, собираемся переехать жить в Ялту. Расскажите, как у вас живётся, цены, коммуналка, работа, учебные заведения. Нет ли проблем с питьевой водой. Спасибо всем, кто откликнулся", – приводит RoksolanaToday&Крым25% слова россиянки Натальи Кожеваткиной в Twitter.

В ответ ей посоветовали не ехать, некоторые ответили более грубо, отметив что уже и самим крымчанам греться на пляжах места нет.

"Бегите глупцы. Кроме природы здесь нет ничего хорошего, но и ее вы почти не увидите, т.к. придется работать на двух-трех работах, чтобы выжить!" – пишет Надежда Иванова.

"Как же вы уже за...ли, степной Крым тоже вас ждет. Целину поднимать некому, ж*пы у морька греть нам самим места нет", – заявил Виталий Разумовский.

"Еще одна телевизора насмотрелась...", – резюмировала Terra Cimmeria.

Жители оккупированного полуострова не стесняются выражений

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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