Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Целину поднимать некому": в Крыму жестко прошлись по "понаехавшим" россиянам

532 Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.

"Здравствуйте, помогите пожалуйста, собираемся переехать жить в Ялту. Расскажите, как у вас живётся, цены, коммуналка, работа, учебные заведения. Нет ли проблем с питьевой водой. Спасибо всем, кто откликнулся", – приводит RoksolanaToday&Крым25% слова россиянки Натальи Кожеваткиной в Twitter.

В ответ ей посоветовали не ехать, некоторые ответили более грубо, отметив что уже и самим крымчанам греться на пляжах места нет.

Новости
"Нельзя осуществлять покупки": в Крыму забили тревогу из-за новых проблем

"Бегите глупцы. Кроме природы здесь нет ничего хорошего, но и ее вы почти не увидите, т.к. придется работать на двух-трех работах, чтобы выжить!" – пишет Надежда Иванова.

"Как же вы уже за...ли, степной Крым тоже вас ждет. Целину поднимать некому, ж*пы у морька греть нам самим места нет", – заявил Виталий Разумовский.

"Еще одна телевизора насмотрелась...", – резюмировала Terra Cimmeria.

Жители оккупированного полуострова не стесняются выражений

Жители оккупированного полуострова не стесняются выражений

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Даже на лечение ребенка не впустят в ЕС если стоит штамп Крыма)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пусть едут и главное пусть в паспорте у них стоит печать Крым РФ и тогда они становяться невыездными ни в ЕС ни в США и ещё в 90% стран))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...