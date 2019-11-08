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8 ноября • обновлено в 04:58
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Украинцы будут устраиваться на работу по-новому: в Раде приготовили сюрприз для заробитчан

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Украинским заробитчанам могут существенно упростить жизнь. В Верховной Раде занялись правилами трудоустройства украинцев, которые ищут работу за границей. Нардепы планируют как защитить их от мошенников, так и помочь финансово.

Что важно знать тем, кто думает выехать на заработки в Европу разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • В Раде хотят помочь трудовым мигрантам — отменить плату за поиск рабочего места и бороться с мошенниками на рынке трудоустройства;

  • Заробитчанам обязаны будут рассказать все детали трудоустройства: показать договор и условия проживания (труда);

  • Для фирм-рекрутеров отменят лицензию, они будут работать по заявительному принципу.

  • В Европе ожидается бум на рабочую силу. В начале 2020 года Германия откроет свой трудовой рынок для миллионов заробитчан.

Какая есть проблема и почему

По данным исследования Research&Branding Group, 5,1 миллиона украинцев хотят уехать из страны на заработки. Не считая нескольких миллионов человек, которые уже работают в Польше, Чехии и других странах ближнего зарубежья.

К тому же, по словам соавтора проекта и народного депутат от "Слуги народа" Галины Третьяковой, уже через полгода Германия откроет свой трудовой рынок для 16 миллиона человек. Страна меняет правила труда — работу могут получить не только люди с высшим образованием, но и с профессионально-техническим. В связи с этим ожидается масштабный приток рабочих рук, в том числе из Украины.

Отечественный рынок переполнен предложениями различных компаний, которые обещают за деньги найти работу в странах ЕС. Часто за такими объявлениями скрываются мошенники, которые попросту “кидают” доверчивых соискателей. Случаев сотни.

К примеру, в июне 2017 года фирма "КСД плюс" в Киеве брала за трудоустройство 300 евро, а сроки отправления людей на работу откладывались. В итоге в офисе компании и вовсе перестали отвечать на звонки.

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Украинцы будут устраиваться на работу по-новому: в Раде приготовили сюрприз для заробитчан

Побороть трудовую миграцию власти пока не могут, поэтому в Раде зарегистрировали проект закона №2365. Его авторы ставят перед собой цель — победить мошенничество в сфере поиска работы за границей. А именно запретить соискателям оплачивать услуги фирм для поиска рекрутов — эта ноша переходит на плечи работодателей.

Логика проста. Польская фирма хочет найти себе на работу 10 рабочих из Украины. Она обращается к компании для поиска рекрутов и оплачивает ее услуги. Та, в свою очередь, находит рабочих, выступая в роли посредника.

По мнению авторов идеи, эта ситуация выгодна всем — фирме, которая нанимает работников (уверена в результате), рекрутерам (им платят деньги, они заинтересованы в продолжении сотрудничества) и самим работникам (законодательство защищает их право на работу, им не нужно платить за поиск).

Смотрите видео по теме:

“Мошенники предлагают работу в странах ЕС с высоким уровнем заработной платы, берут заранее деньги за свои услуги и затем исчезают. Побороть это явление можно только запретом брать деньги с соискателей, так как во всех странах ЕС за услуги посредников платит работодатель, для которого ищут работников. Именно такой механизм должен действовать и в Украине”, — поясняет суть идеи для OBOZREVATEL президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойников.

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А теперь о деталях

Проект закона предлагает сразу несколько важных нововведений:

  • Агентство не будет брать деньги с соискателя. Все расходы берет на себя работодатель, который и ищет человека;

  • Если же компания попробует требовать деньги, то ее оштрафуют — от 34 до 50 тысяч гривен;

  • Компания-посредник обязана предоставить трудовой договор на понятном для работника языке (украинском или русском, по желанию). Также она должна предоставить договор о сотрудничестве с потенциальным работодателем;

  • Посредник обязан рассказать соискателю абсолютно всю необходимую информацию — формат будущей работы, условия проживания, наличие каких-либо международных договоров между Украиной и страной пребывания;

  • Регистрация фирм-посредников (рекрутеров) перейдет на заявительный принцип. Это должно упростить сложную систему идентификации компаний;

В ситуации, когда соискатель приезжает на место работы, а условия не соответствуют его ожиданиям — то он не обязан там работать.

Украинцы будут устраиваться на работу по-новому: в Раде приготовили сюрприз для заробитчан

“Если трудовой мигрант приедет к работодателю и поймет, что оговорены условия трудоустройства не соответствуют действительности, то он не будет там работать, а работодатель не заплатит деньги посреднику. Именно финансовая ответственность посредника и приведет к росту уровня предоставления услуг соискателям за рубежом”, — подчеркнул Воскобойников.

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Когда это примут в Раде?

Учитывая, что законопроект подали сразу 8 членов парламента от "Слуги народа", шансы у него достаточно неплохие. Все зависит от того, как быстро проект вынесут на первое чтение и не будет ли политического кризиса.

Нардеп Галина Третьякова, которая по совместительству является главой комитета по социаольной политике, поясняет,непременно будет лоббировать законопроект в парламенте.

"Многое зависит от журналистов, которые освещают данный вопрос... Но в любом случае будет делать так, чтобы проект рассмотрели в ближайшие месяцы. Тем более, что уже весной ожидается миграционный бум в Европе", — подытожила OBOZREVATEL нардеп.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Трудовая миграция из Украины
Персоны
Галина Третьякова Василий Воскобойник
Место
Украина
Теги
трудовая миграция заробитчане Европейский Союз
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
А в Украине останутся работать старики, инвалиды и наркоманы. Ну и ещё старые наркоманы с инвалидностью.
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