Гибкий график и дистанционка: Милованов анонсировал важные изменения в трудоустройстве

В Украине необходимо ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде, а также разрешить работать дистанционно и по гибкому графику.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает "Сегодня". Заявление чиновника появилось на фоне приготовлений Кабинета министров по отмене бумажных трудовых книжек.

"Сейчас трудовой договор можно заключать в письменной и устной форме, мы хотим сделать так, чтобы договор был только в письменной форме, чтобы не было недосказанности, что что-то пообещали, а потом не дали", – сказал он. Министр отметил, что предлагается также разрешить дистанционную работу и гибкий график работы, а также ввести требование выплачивать заработную плату исключительно в денежной форме.

"Мы предлагаем в законе четко прописать признаки, что является трудовыми отношениями. Мы отменяем советскую трудовую бюрократию актов... Мы защищаем на уровне закона фундаментальные права работника, также право бороться за свои права. Будет усилена возможность забастовок", – отметил чиновник. При этом он подчеркнул, что трудовые книжки не отменяются, но вместе с тем будет электронный реестр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров начал работу над законами, которые отменят обязательное использование трудовых книжек.

В новом Кабмине собираются запретить подавать "бумажные" документы при приеме на работу или на конкурсы. А архивы кадровиков хотят перевести в цифровую форму.

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