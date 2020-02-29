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29 февраля • обновлено в 14:56
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На заработки и обратно: развеян главный миф о трудовых мигрантах из Украины

2.7т
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Свыше 80% украинцев, выезжающих на заработки за границу, не планируют оставаться на ПМЖ и собираются вернуться на Родину.

Такие данные озвучил в эфире ObozTV президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, комментируя масштабы трудовой миграции из Украины.

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"У нас циркуляционная миграция. Человек может и 2 раза за год поехать работать за границу. И создается ошибочное мнение, что у нас все уехали и там остались навсегда. Нет! Людей, которые вообще не рассматривают для себя возможности, что они когда-нибудь вернутся в Украину – не больше 10-15%", – отметил он.

"Большинство украинцев не ищут для себя новой Родины. Они хотят поехать, заработать денег, но все равно вернуться", – подчеркнул Воскобойник.

Эксперт объяснил, что, по статистике, 93% заробитчан работают в сфере обычного физического труда.

"Они не смогут построить карьеру, поскольку у них нет соответствующей специальности, нет знания иностранного языка. Они не смогут социализироваться настолько, чтобы остаться там навсегда", – уточнил он.

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Впрочем, по его прогнозу, если реальные реформы в Украине не произойдут, то ситуация может кардинально измениться.

"Если люди снова не почувствуют улучшения – не на словах, а на своем кошельке – тогда наша циркуляционная трудовая миграция, которая существует сейчас, потихоньку превратится в эмиграцию", – предостерег Воскобойник.

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При этом специалист подтвердил, что на данный момент заробитчане фактически являются главными инвесторами Украины. По оценкам Нацбанка, за 2019 год они перевели на Родину свыше $12 млрд, что составляет 10% всего ВВП страны.

"От трудовых мигрантов ежегодно поступает больше денег, чем от любых прямых инвестиций от наших западных партнеров. Можно сказать, что наши трудовые мигранты – один из драйверов развития экономики Украины. И это деньги, которые не нужно возвращать, они остаются тут, в нашей стране", – констатировал он.

По статистике, 93% украинцев на заработках занимаются физическим трудом

По статистике, 93% украинцев на заработках занимаются физическим трудом

Opole.onet.pl/Shutterstock

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Польше вводят новую миграционную политику, чтобы защитить рабочие места от заробитчан. В частности, иностранцам ограничат время непрерывной работы в стране.

На данный момент зарплаты в Украине в 2,5-3 раза ниже, чем в Польше. На протяжении 2019 года в Польшу выехало рекордное количество украинской молодежи возрастом до 25 лет.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Трудовая миграция из Украины Работа в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Василий Воскобойник
Место
Украина
Теги
заробитчане трудовая миграция работа трудоустройство
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Дудко Олег
Дудко Олег
Заодно развеян миф о том, что солнце всегда будет вставать на востоке. Украинский эксперт заявил, что не всегда, к этому нет предпосылок.
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Юг Руси
Юг Руси
"Они не смогут построить карьеру, поскольку у них нет соответствующей специальности, нет знания иностранного языка. Они не смогут социализироваться настолько, чтобы остаться там навсегда", – уточнил он." ----- По его словам, едут одни дыбилы неграмотные? )))
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Почти 500 тыс украинцев получили в 2019году гражданство России. Наверное для того, что бы поскорее вернуться в нищую страну и пострибать в кастрюлях.
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