В обратном не переубедите, – Третьякова пояснила свои слова о детях "низкого качества"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова пояснила, что значили слова о детях" низкого качества". Нардеп также не намерена менять свою позицию в отношении социальных вопросов.

Во время своего выступления в Раде во вторник, 30 июня, она отметила, что скандальные слова о детях принадлежат не ей, а одному из нобелевских лауреатов.

"Информационная кампания, что развернулась против меня является аморальной и абсурдной. Понятие о качестве детей не мое, хотя за то, что я использовала его в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами. И прошу прощения у тех, кто это воспринял это как то, что я каким-то образом хочу не защищать украинцев", – заявила Третьякова.

Она считает, что украинцы должны руководствоваться достижениями мировой науки в вопросе решения социальных проблем.

"Все дети прекрасны, все дети божий дар и все украинцы знают, как защищать своих детей. И здесь речь не о нищете и не о бедности, которыми все так манипулируют. Речь о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это не достойное и не человеческое поведение. Ни один информационный киллер не переубедит меня в обратном", – заключила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня в сети всплыло скандальное видео Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Из-за этого постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась к Верховной Раде с требованием уволить Третьякову с должности за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".

Известные блогеры резко отреагировали на заявление Третьяковой. От нее потребовали вернуть депутатский мандат. Скандал прокомментировали и во фракции "Слуга народа".

Позже Третьякова призналась, что слова о том, что в маргинальных слоях населения рождаются дети "низкого качества", выбраны неудачно.