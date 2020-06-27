Третьякова о реакции Зеленского на скандал с ней: он сказал, что я "торпеда". Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что президент Владимир Зеленский опасается влияния на рейтинг партии из-за ее слов о детях "низкого качества".

В эфире "Апостроф TV" глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отметила, что общалась по этому поводу с коллегами по фракции, главами комитетов и в Офисе президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас была встреча относительно формирования и обсуждения законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов – 2275, который затрагивает те самые интересы профсоюзов, которые вытянули эту фразу из видео вебинара, написали обращение и положили начало тиражированию этого", – подчеркнула Третьякова.

Нардеп также добавила: "Он сказал, что я торпеда, и конечно что я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы".

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