Украина рискует остаться без питьевой воды из-за предприятия Коломойского

Централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.

Как передает пресс-служба "Киевводоканала", причина заключается в полном прекращении работы химического завода "ДнепрАзот", который является производителем жидкого хлора, необходимого для обеззараживания питьевой воды.

Отмечается, что на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины хлора осталось на срок от недели до 20 дней. О сложившейся ситуации Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно сообщила Правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

Отметим, "ДнепрАзот", аффилированный Игорем Коломойским и другими экс-собственниками Приватбанка, находится в Каменском. Ранее глава правления предприятия Сергей Сидоров заявил, что причиной остановки завода стало подорожание природного газа, который является сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции предприятия.

По его словам, в течение двух месяцев предприятие осуществляло капитальный ремонт и модернизацию своих агрегатов, но в июне запуститься так и не смогло.

"Предприятие остановлено полностью, все отключено. Без вмешательства правительства предприятию не обойтись. В первую очередь, конечно, надо рассмотреть цену на газ для предприятий химической отрасли. Если в кратчайшие сроки вопрос не будет решен, предприятие будет законсервировано с увольнением персонала в четыре тысячи человек. Запустить его снова уже будет невозможно", – рассказывал Сидоров.

В "Киевводоканале" также отметили, что поставки хлора в цистернах из Европы, в частности, из Румынии, очень проблематичны. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины.

Таким образом, если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пройдет масштабное отключение воды.