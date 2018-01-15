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ПриватБанк хочет отсудить у авиакомпании Коломойского более 2 млрд

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Хозяйственный суд Днепропетровской области принял заявление ПриватБанка о финансовых требованиях к "Дніпроавіа" в размере 1,8 миллиарда гривен в рамках дела о банкротстве авиакомпании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Кроме того, еще одним определением суд решил продолжить рассмотрение иска ПриватБанка к "Дніпроавіа" о взыскании задолженности в сумме более 440 млн грн.

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Рассмотрение первого заявления национализированного банка назначено на 17 января, а второй иск Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотрит 18 января.

Напомним, что "Дніпроавіа" принадлежит группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского через компанию "Галтера".

Как сообщал "Обозреватель", ранее зять Коломойского выиграл у ПриватБанка многомиллионное дело.

Персона
Игорь Коломойский
Место
УкраинаДнепр
Объект
ПриватБанк
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