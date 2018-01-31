Впродовж одного дня 30 січня 2018 р. міністр фінансів створив аж три дописи у фейсбуці. Тепер весь новинний простір заповнений тріумфальним поверненням України на ринки зовнішніх запозичень, необхідністю реформувати фіскальну службу і чимось там іще.

І до психолога не ходи, щоб збагнути, як людина хоче перебити чергову негативну інфу про несплату податків собою любімим. "Тиснути на мене під час бюджетного процесу — це не працює", — цитує міністра програма "Гроші". Так, пане міністре, уже не працює, бо гряде місяць лютий (він же "злой" у машинному перекладі).

Але обурення Латвії та Естонії тим, що з волі Мінфіну Україна записала їх до офшорів ("Мінфін напрацював новий перелік держав (територій), операцій з резидентами яких визнаються контрольованими"), навіть заявами типу "це не я, а бабине котеня" ("Мова не йде про "список офшорів". Це перелік держав, операції з резидентами яких ми визнаємо контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення") перебити не вдалося.

Не працює. Це ж не АЦЦ з ЄБАою переконувати, що весь малий і середній бізнес в Україні — скрутчики і схемщики.

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Це ж не гальмувати запровадження податку на виведений капітал руками пана Бамбізова попри те, що "уряд вже підтримав відповідний законопроект Мінфіну" (да-да, автори законопроекту, Тетяна Шевцова і Олександр Шемяткін, це все до вас придумано, виявляється).

Це ж не топити за скасовану реформу ДФС, бо міжнародний консультант цієї реформи фірма "McKinsey & Company", де колись працював міністр, "три дні не їла".

Це ж не податкову міліцію остаточно скасовувати (або, за словами міністра, Карфаген зруйнувати), запропонувавши замість неї спотворений депутатський законопроект під соусом "аж 5 років працював, а Верховна Рада не хоче приймати" (ну, не може парламент розглядати документ, який там навіть не зареєстрований).

Це ж навіть не втілювати в життя розрекламовану реформу митниці, про функції і напрями роботи якої міністр фінансів "чув дзвін, та не знає, де він".

Можна продовжувати цей перелік досягнень "драйвера реформ", як і перелічувати прізвища "винних" у їх провалі.

Це гра така, напевно. От тільки міністр фінансів грає далеко не білими.

Пам’ятайте про це, шановні платники податків.

P.S. До речі, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів розглядатимуться зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 p. № 1045. Невже Республіку Естонія та Латвійську Республіку таки виключать зі списку держав, операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими?..