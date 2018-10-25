Требования ужесточат: в Украине станет сложнее получить кредит

Украинские банки запланировали повысить кредитные требования к крупным корпоративным заемщикам, при этом смягчат их для малого и среднего бизнеса.

Как свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования, обнародованного на сайте НБУ, некоторые крупные банки повысили кредитные требования для населения.

При этом три четверти финучреждений оставили кредитные стандарты неизменными. При этом, отмечается, что в дальнейшем банки снова ужесточат требования по кредитам.

По ожиданиям банков, будет расти спрос на кредиты со стороны юрлиц. Больше всего - на гривневые и на краткосрочные займы, а также кредиты малым и средним предприятиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы массово стали жертвами мошенников, которые на их документы получили кредиты в Moneyveo. Компания занимается микрозаймами и обещает мгновенно выдать до 4 тыс. грн.